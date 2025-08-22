22日の県内は各地で気温が上昇し、新潟市秋葉区や三条市で猛暑日となりました。新潟市秋葉区では35.8℃、三条市35.2℃の猛暑日。長岡市や魚沼市では34℃を超え猛暑日に迫る暑さとなりました。（午後4時現在）23日は二十四節気のひとつ、「処暑」。暦の上では暑さが収まるころとされますが、この暑さは23日も続く見込みで、環境省と気象庁は新潟県に23日も熱中症警戒アラートを発表しています。2日連続の発表です。◆8月23日