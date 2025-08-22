◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２２日・エスコンＦ）【ソフトバンク】１（中）周東、２（二）野村、３（右）近藤、４（指）山川、５（一）中村、６（左）牧原大、７（遊）今宮、８（三）ダウンズ、９（捕）谷川原、▽投＝松本晴【日本ハム】１（右）水谷、２（一）清宮幸、３（三）郡司、４（指）レイエス、５（左）野村、６（二）石井、７（中）万波、８（捕）田宮、９（遊）水野、▽投＝北山