大相撲秋場所（9月14日初日・両国国技館）での十両復帰を決めた元大関の朝乃山（31＝高砂部屋）が22日、東京・両国国技館で行われた定期健康診断を受診した。名古屋場所後は、熱が39度まで上がるなど体調不良に陥り、体重が約10キロ落ちた。この日の体重計測では165キロ。「去年と変わっていない。これから増えていけばいいかなと思う」と話した。昨年の名古屋場所で左膝前十字じん帯を断裂し、3場所連続全休で2度目の三段目