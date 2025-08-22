女優でモデルの岡崎紗絵（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショットを披露した。「明日8:30〜KTV「土曜はナニする！？」に出演させていただきます」と報告。「共演したドラマから6年ぶりのさらば青春の光・森田さんと箱根の旅へ！！」とつづって森田哲矢との写真を掲載した。2人は19年のドラマ「猪又進と8人の喪女（もじょ）〜私の初めてもらってください〜」で共演。「6年ぶりな感じ全然しなかっ