◆パ・リーグ楽天―オリックス（２２日・楽天モバイル）【オリックス】１（中）広岡、２（指）西川、３（二）太田、４（右）杉本、５（左）中川、６（遊）紅林、７（一）頓宮、８（捕）若月、９（三）宗、▽投＝九里【楽天】１（右）中島、２（三）村林、３（左）渡辺佳、４（二）黒川、５（遊）宗山、６（指）フランコ、７（中）辰己、８（一）ボイト、９（捕）堀内、▽投＝荘司