巨人・浅野翔吾外野手（２０）が２２日に一軍に合流し、およそ２か月ぶりに出場選手登録をされた。浅野は６月５日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）で５回に右手首の内側に死球を受け、試合中に病院へ搬送された。翌６日に都内の病院を受診し、「右尺骨茎状突起不全骨折」と診断された。その後は故障班に合流。懸命にリハビリをこなし、今月１２日の三軍戦で実戦復帰した。１５日から二軍に合流すると、２０日のイースタンリーグ