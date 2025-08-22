感謝状を贈られたファム・コック・ダットさん（右）とトン・マイン・トゥアンさん＝22日午後、津市中消防署津市の阿漕浦海岸で、沖合に流された小学生の子ども2人を救助したとして、中消防署は22日、いずれも大阪市内に住むベトナム国籍の男性で、ファム・コック・ダットさん（27）、トン・マイン・トゥアンさん（30）に感謝状を贈った。ダットさんらは同日、ベトナム大使館からも表彰された。中消防署によると、11日午後1時15