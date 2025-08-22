◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人は２２日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。この日、１軍に再合流した吉川尚輝内野手が「５番・二塁」で先発出場する。７月３１日に腰痛の影響で出場選手登録抹消。ジャイアンツ球場でリハビリを続け、８月１７日のイースタン・西武戦（Ｇタウン）で実戦復帰し、万全の状態で１軍に戻ってきた。中山礼都内野手は「６番・左翼」で１か月ぶりにレフトでスタメ