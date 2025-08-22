高知県警は22日、量販店などで女性のスカート内を盗撮したとして、県警警務課付の巡査長西岡義仁被告（52）＝公判中＝を懲戒免職処分とした。6月に県迷惑防止条例違反容疑で逮捕し、高知地検が性的姿態撮影処罰法違反（撮影）罪で起訴していた。県警の調査に「性的欲求を満たすためだった」と話している。県警によると、西岡被告は3月2日から6月15日の間、高知市内の量販店や駅構内などで約千回、女性のスカート内を動画撮影し