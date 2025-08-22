兵庫・神戸市のマンションで20日夜、住人の女性が男に刃物で刺され殺害された事件。被害に遭ったのは、保険会社で働く片山恵さん（24）です。職場の関係者は片山さんの印象について、「（仕事ぶりは）すべてにおいて丁寧で、説明も分かりやすく、すごく頭の良い方。どんなに最期しんどかっただろうということしか想像できない」と話します。司法解剖の結果、片山さんの死因は失血死と判明。胸の刺し傷の中には肺にまで達するものも