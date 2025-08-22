アーセナルがクリスタル・パレスのMFエベレチ・エゼ獲得に大きく前進した。『ESPN』によると、最大6750万ポンド(約134億円)に達する条件でクラブ間合意に達したという。トッテナムは22日にパレスと合意に至り、すでにエゼ本人とも個人条件で折り合いをつけていたことから、契約成立に自信を深めていた。しかしその日の午後、アーセナルが急転直下の動きを見せる。MFカイ・ハバーツが膝を負傷し、長期離脱の可能性が懸念された