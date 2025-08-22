◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(22日、東京ドーム)巨人対DeNAのスタメンが発表されました。巨人は前日のスタメンから野手2人を変更。5番・セカンドに腰痛が回復しこの日、1軍昇格した吉川尚輝選手が入り、8番・捕手として甲斐拓也選手がスタメンに復帰しました。先発は横川凱投手。今季はここまで19試合に登板し2試合で先発、0勝0敗1ホールドで防御率は2.09としています。▽DeNAスタメン1(右)蝦名達夫2(中)桑原将志3(左)佐野恵太4