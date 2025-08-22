天皇皇后両陛下は、TICAD＝アフリカ開発会議に出席したアフリカ各国の首脳夫妻を招き、宮中茶会を催されました。天皇皇后両陛下は22日午後、横浜市で3日間開催されたTICADに出席した首脳夫妻らを皇居・宮殿に招いて宮中茶会を開かれました。アフリカの27か国と1機関の首脳ら37人が出席し、秋篠宮家ご夫妻や、愛子さま、佳子さまら皇族方も同席されました。「TICADを通じて、30年以上にわたり育まれてきた日本とアフリカとのパート