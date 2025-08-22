横浜スタジアムでスポーツ体験をする子どもたち（Ｃ）ＹＤＢ同スクールは２０２４年にスタート。選手に英会話指導をしている球団職員による授業もあり、野球に関連する英単語などを学んだ。オータムスクールを９月１４日に開く。小学４〜６年生対象で定員４０人程度（先着順）。参加料は１万１千円（昼食代金、保険料含む）。詳細は球団ホームページへ。