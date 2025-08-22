ロッテは２２日、「ＰＬＡＹＥＲＳＣＯＬＬＡＢＭＥＮＵ２０２５」と春季キャンプ地の都城市とのコラボメニューを８月２３日から販売開始すると発表した。コラボメニューは、ブランド豚「観音池ポーク」を使用した「池田のねぎ塩観音池ポーク丼」と、都城メンチカツにデミグラスソースを乗せた「安田のデミオム都城メンチカツ丼」の２商品。池田は「春季キャンプで汗を流した都城市とのコラボメニューが僕自身初めての