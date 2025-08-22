日本ハム・福島蓮投手が、２３日のソフトバンク戦（エスコン）に先発する。２２日の同戦の試合前練習後に取材に対応。首位との直接対決での登板へ「負けたらダメな試合なので、どうにか勝てるように。全力でいくしかない」と気合を入れた。今季は２戦２勝。前回登板の１４日のロッテ戦は最速１５５キロを計測した直球が走り、７回２失点と好投した。新庄監督にはその試合終了直後のハイタッチ中に「ホークスの２戦目いくよ」と