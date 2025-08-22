力士を対象とした日本相撲協会の健康診断が２２日、東京・両国国技館で行われ、幕下の鳩岡（３１）＝木瀬＝が受診。同部屋で稽古体験を行ったＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）に相撲を教えたことを振り返った。今月１１日に日本相撲協会が突如、公式インスタグラムなど各種ＳＮＳで「八村塁選手が相撲部屋にやってきた！」と、東京・墨田区の木瀬部屋を訪れたことを報告。「稽古見学の後には、四股やすり足、ぶつかり稽古の体