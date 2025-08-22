宮内庁は２２日、三笠宮家の彬子さまが９月１４〜２１日の日程でトルコを訪問されると発表した。日本とトルコの外交関係樹立１００周年を記念した企画展を視察するほか、アンカラ大で美術史に関する名誉博士号の授与式に出席される。中部の古代遺跡も見学される。