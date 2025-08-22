東京・大田区の店舗を兼ねた住宅で火事がありました。現在も消火活動が続けられています。【映像】密集地での消火活動続く現地の様子22日午後4時半頃、大田区矢口の2階建ての店舗を兼ねた住宅で火事がありました。消防によりますと、ポンプ車など17台が出動し、現在も消火活動が続けられています。これまでに約50平方mが延焼しているということです。この火事で店舗の関係者1人が軽いやけどで病院に搬送されました。現場は