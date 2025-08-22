松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、8月26日10時から「コムタム風ポークライス」を販売する。松屋の新たな外交メニュー、ベトナム編では「コムタム風ポークライス」が登場する。「コムタム風ポークライス」はジューシーに焼き上げた豚肉に、“ヌクマムソース”を添えた、ベトナムの伝統料理。ベトナム大使館の協力を得て開発されたヌクマムソースは、魚醤の奥深いコクと、玉ねぎや青唐辛子による程