ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！今回は、『PEANUTS』の人気キャラクター「スヌーピー」デザインの「耳付きクッションカバー」を紹介します☆ ベルメゾン「スヌーピー」耳付きクッションカバー  価格：2,290円（税込）サイズ：クッション約45×45cm用 ※ファスナー仕様洗濯：可能（洗濯