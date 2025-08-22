備前警察署 2025年5月20日、覚醒剤やコカインなどの粉末を使用目的で自宅に所持したとして、岡山県の備前警察署は22日、東京都の無職の男（55）を覚醒剤取締法違反と麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで岡山地検に送検しました。 男から覚醒剤を購入したとして、岡山県備前市の男（70）と東京都の男（69）、また備前市の男から覚醒剤を購入したとして、埼玉県、静岡県、神奈川県の男3人が逮捕・送検されています。 警察