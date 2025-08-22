発生からわずか8時間後に鹿児島県へ上陸した異例の動きを見せた台風12号。午前9時に熱帯低気圧に変わりましたが、各地に大きな爪痕を残しました。横殴りの強い風が吹き荒れ、道路には大粒の雨が打ち付けています。21日に台風12号が九州に上陸した直後の鹿児島市内の様子では、激しい雨の影響で道路は冠水し、行き交う車は水しぶきを上げながら慎重に走っていました。ゆっくりした速度で九州を横断した台風12号。影響は夜も…。鹿児