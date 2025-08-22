「MOW PRIME（モウ プライム）黒糖クッキー＆きなこ」森永乳業は、“ミルクのおいしさを追求したアイス”と“厳選した素材感のある具材”とのマリアージュによる「新スイーツアイス」を届ける「MOW PRIME（モウ プライム）」シリーズから、「MOW PRIME（モウ プライム） 黒糖クッキー＆きなこ」を9月1日に期間限定発売する。「MOW PRIME（モウ プライム）」シリーズは、「MOW（モウ）」の素材や製法へのこだわりはそのままに、日常