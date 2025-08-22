◇パ・リーグオリックスｰ楽天（2025年8月22日楽天モバイル）オリックスは前日21日の日本ハム戦で右手に死球を受け、試合中に病院に直行した太田が「3番・二塁」でスタメン。3ゲーム差につける4位・楽天との直接対決を制し、同球団相手の連敗を5で止められるか。以下は両軍のスタメン。【オリックス】1（中）広岡2（指）西川3（二）太田4（右）杉本5（左）中川6（遊）紅林7（一）頓宮8（捕）若月9（