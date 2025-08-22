22日午前8時すぎ、長野市豊野町川谷のリンゴ畑で農薬散布車を運転していた近くに住む農業の93歳男性が、運転席のシートとリンゴの木の間に挟まれて死亡しました。 家族からの通報を受けた消防が駆けつけた際、男性はすでに意識がなく、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察が事故の詳しい原因を調べています。