通貨オプションボラティリティードル円１週間８．６％付近に上昇パウエル議長講演控えて USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.587.607.196.80 1MO9.087.337.676.98 3MO9.277.208.077.26 6MO9.357.158.467.47 9MO9.457.248.747.72 1YR9.507.318.937.90 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.48