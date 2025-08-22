不正に入手した通信大手「楽天モバイル」の他人のIDやパスワードを仲間に提供した疑いで、松本市に住む16歳の男子高校生が逮捕されました。不正アクセス禁止法違反の疑いで、20日に逮捕されたのは、松本市に住む16歳の男子高校生です。警視庁などによりますと男子生徒は今年4月、不正に入手した通信大手「楽天モバイル」の他人のIDやパスワードを秘匿性の高いアプリを使って仲間の少年に提供した疑いがもたれています