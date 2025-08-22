第一屋製パン（以下、第一パン）は、秋の味覚であるさつまいもや栗、りんごを使った菓子パン等5品を9月1日から期間限定で発売する。秋の味覚をテーマにした菓子パンは、毎年好評を得ている人気の商品とのこと。今年で発売18年目を迎える「りんごとぶどう」をはじめとし、秋の味覚の定番である“さつまいも”を存分に味わえる「3種のおいもクリームパン」・「さつまいも蒸しぱん」をラインアップしている。また、第一パンの人気定番