個人総合予選リボンの演技をする松坂玲奈＝リオデジャネイロ（共同）【リオデジャネイロ共同】新体操の世界選手権第2日は21日、リオデジャネイロで行われ、初出場の松坂玲奈（東女体大職）は個人総合予選で合計82.300点の21位、喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）は79.600点の27位となり、上位18人による決勝進出を逃した。この日は後半2種目を演技し、4種目のうち得点の高い3種目の合計で争った。種目別はクラブで松坂