Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·è¾¡Àï¡Ê£²£³Æü¡Ë¤Ç½é¤Î²ÆÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à²­Æì¾°³Ø¤¬£²£²Æü¡¢ÂçºåÉÜË­Ãæ»ÔÆâ¤Îµå¾ì¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¤´À¤òÎ®¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Î»³Íü³Ø±¡Àï¤Ç¤Ï½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èæ²Å´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢£´¼ººö¤È¼éÈ÷¤¬Íð¤ì¤¿¡£·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ëÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Ï¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬Çä¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Çºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤­¤¿¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤ÆÄ©¤à»ÑÀª¤À¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦