財務省＝東京・霞が関22日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（379回債、表面利率1.5％）の利回りが上昇し、終値利回りは前日より0.010％高い1.615％だった。2008年10月以来、約17年ぶりの高水準。日銀の追加利上げ観測の高まりが背景にある。総務省が22日朝に発表した7月の消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回った。これを受け、日銀が利上げをしやすくなるとの見方が強まり、国債が売られて利回りが上がった。