ジョイフル本田は、茨城県古河市と「災害時における物資供給に関する協定」を2025年8月21日(木)に締結しました。 ジョイフル本田 1.協定名：災害時における物資供給に関する協定2.締結日：2025年8月21日(木)3.目的：災害発生時に、古河市が行う応急物資の調達および供給等に対し、ジョイフル本田が協力すること4.主な連携事項 ・古河市からの要請に基づく応急物資(食料品、飲料水、生活必需品、燃料、ペッ