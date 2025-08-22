厚生労働省の職員を名乗る男からの電話をきっかけに、能代市に住む60代の男性が約1,300万円相当の暗号資産をだまし取られました。このほか、いわゆるロマンス詐欺で約335万円相当の暗号資産をだまし取られる被害も明らかになっています。能代警察署の調べによりますと、6月下旬、能代市に住む60代の男性の自宅に、厚生労働省の職員を名乗る男から電話がありました。男は「あなたの健康保険証の不正利用が認められた。このままだと7