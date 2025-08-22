セーラー万年筆は、ペンシエロシリーズに新たな複合筆記具「ペンシエロ ヴェリタS 2色ボールペン＋シャープペンシル」を追加し、2025年8月30日（土）より全国の取扱販売店にて発売します。実売価格は4950円（税込）。 「ペンシエロ ヴェリタS 2色ボールペン＋シャープペンシル」 記事のポイント 高級感のあるデザインで、ギフトに最適な3 in 1タイプの多機能ペン。ペンを手にするたびに気分が上がりそうなので、自分への