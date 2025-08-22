置き配で宅配便を届けるロボット＝22日午後、千葉県浦安市ヤマト運輸は22日、大規模マンションの各部屋にロボットが宅配便を届ける実証実験を始めた。箱形のロボットが宅配ボックスから荷物を受け取り、玄関まで自動配送。対面と置き配の両方があり、早朝や深夜でも対応可能だ。物流業界は人手不足で、ラストワンマイル（最終段階）の強化により再配達の削減につなげる。2026年の実用化を目指す。韓国の新興企業「ワット」が開