JR各社は22日、秋（10〜11月）の新幹線や在来線の臨時列車運転計画を発表した。JR東日本管内では、東北、秋田、山形、上越、北陸の各新幹線で計2063本を運行。このうち、E8系車両の故障が相次いだ山形新幹線は186本を走らせる予定で、定期列車と合わせて前年並みの輸送力を確保する。東海道新幹線は、定期列車を含め2万4958本、1日平均409本を運行する。九州・山陽新幹線は、大阪・関西万博の来場者向けに10月の一部土曜日、鹿