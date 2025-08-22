【ソウル共同】韓国政府は22日、2026年度（26年1〜12月）の科学技術分野の研究開発予算を前年度と比べて19.3％増の35兆3千億ウォン（約3兆8千億円）とする予算案を発表した。過去最大規模としている。人工知能（AI）分野を約2倍にした。研究開発予算を巡っては、尹錫悦前政権が削減し、批判されていた。李在明大統領は22日、科学技術関係の政府の会議で「予算が正常に戻った。韓国の新しい発展につながるよう期待する」と述べ