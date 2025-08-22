東京都は、都内住戸の約半数を占める賃貸住宅における断熱・再エネ利用を強力に進めるため、高断熱住宅のメリットや賃貸住宅オーナー向け支援策等を広く発信するイベントを開催。 東京都 日時：2025年8月27日(水)13:30〜17:00(予定)会場：シティホール＆ギャラリー五反田(東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング3階)※JR・都営浅草線「五反田」駅 徒歩5分、東急池上線「大崎広小路」駅 徒歩1分対象：都内に棟