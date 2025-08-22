【モデルプレス＝2025/08/22】モデルの長谷川理恵が22日、自身のInstagramを更新。手作りのファラフェルとガパオライスを公開した。【写真】長谷川理恵、手作りエスニックご飯披露◆長谷川理恵、手料理の腕前を披露長谷川は「お昼はファラフェルレッスンにてスパイスの効いたファラフェルを！夜は夜とてキッサコでホーリーバジルが手に入ったのでガパオ風ライスを」とコメントし、手作りのファラフェルとガパオライスを披露した。