熱中症などの被害を防ぐため、石川県相撲連盟は22日、馳浩知事に県内の相撲場に空調などを整備するよう要望書を提出しました。相撲場利用者「夏場は暑くて、夏バテする人も出ている」「稽古しているとき、クラクラしちゃったりとかあるので、エアコンついたら嬉しい」22日、県相撲連盟の砂塚隆広会長らが県庁を訪れ、県立武道館の屋内相撲場に空調設備を整備することや、卯辰山相撲場に更衣室や救護室を設けるなど、暑さ対策を講じ