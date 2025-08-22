Nextorage株式会社は、MagSafe対応の小型ポータブルSSD「NX-P4MGシリーズ」を8月25日（月）に発売する。1/2/4TBの3モデルを用意。想定価格は2万7,800円～7万2,000円。 インターフェースにUSB4を採用したポータブルSSD。主にiPhoneでの動画撮影用途を想定しており、iPhone 15 Pro/Pro MaxおよびiPhone 16 Pro/Pro Maxとの組み合わせでは、ProRes記録に対応する。 なお、同社は同じくUS