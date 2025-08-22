海外移籍を前提にチームを離れた横浜Ｍのヤンマテウス（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは２２日、ブラジル出身のＦＷヤンマテウス（２６）が海外移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離脱すると発表した。２０２２年に加入して攻撃の主力として活躍し、今季はリーグ戦２４試合でチームトップタイの５得点を挙げていた。