IVE¤¬¡Ö2025 K-WORLD DREAM AWARDS¡×¤Ç4´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î98¡ó¤¬¤¢¤é¤ï¤ËIVE¤Ï8·î21Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦»½¼¼¡Ê¥Á¥ã¥à¥·¥ë¡Ë¼¼ÆâÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 K-WORLD DREAM AWARDS¡×¤Ë¤Æ¡¢Âç¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖK-WORLD DREAM ¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×½÷À­¥°¥ë¡¼¥×ÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖK-WORLD ¥¯¥é¥¹¾Þ¡×¡ÖK-WORLD DREAM ËÜ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¡ÖK-WORLD DREAM ½÷À­¥½¥í¿Íµ¤¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ç·×4