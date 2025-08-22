東京都は都民を対象に行っているエアコン購入費の補助金を高齢者や障害者の世帯については、8万円に引き上げることを明らかにしました。東京都小池百合子 知事「まだまだ暑さが続くということもございまして、省エネエアコンの購入を強力に後押しをしてまいります」現在、都は省エネ家電を普及させるため、都民を対象に「東京ゼロエミポイント」という制度で、購入費用の補助を実施しています。この制度では、省エネ性能が