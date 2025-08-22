オーディション番組『BOYS II PLANET』の参加者48人が、セミファイナル進出をかけて“階級争奪ポジションバトル”に挑んだ。【画像】『ボイプラ2』の練習生、暴言＆見下し疑惑8月21日に放送されたMnetのデビュープロジェクト『BOYS II PLANET』第6話では、「第1回生存者発表式」で生存した48名の練習生たちが、ユニットに分かれてステージを披露する「階級争奪ポジションバトル」が展開された。生存のため挑戦する“ツースターラン