日本からカンボジアに渡って特殊詐欺に関与したとして現地で拘束された29人が、移送されたチャーター機内で20日に詐欺未遂容疑で愛知県警によって逮捕された。拠点となった場所はタイとの国境近くにあるカンボジア北西部の都市ポイペト。中国系のカジノホテルなどが並ぶ観光地だが、同地を訪れた経験のある元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が当サイトの取材に対し、この地域や組織の実態など