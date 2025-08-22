カンボジアを拠点とした特殊詐欺。逮捕された29人は、詐欺の結果を競わされていました。19歳から52歳までの男女29人は2025年5月、カンボジアから警察官などになりすまして東京都の64歳の男性にうその電話をかけ、現金をだまし取ろうとした疑いで逮捕され、22日、身柄を検察庁に送られました。捜査関係者によりますと、29人は数人ずつのグループごとに詐欺の結果を競わされ、1日の最後には録音した通話の内容を聞きながらメンバー同