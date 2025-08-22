お盆休みの新幹線「こだま」の床下から煙が出たトラブルについて、JR東海が8月22日に会見し、2つの不具合が重なったと説明しました。8月15日夜、米原駅から岐阜羽島駅に向かって走行中のN700S「こだま」の床下から煙が出て、5日間にわたって岐阜羽島駅から動かせない状態になりました。JR東海によりますと、その後の調査で、モーターを動かす電流を調整する「パワーユニット」という機器の故障に加え、異