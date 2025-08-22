7人組韓国男性グループ「BTS」J-HOPEが22日までに、自身のインスタグラムを更新。メンバー全員が除隊後の新たな完全体ショットやプライベートを楽しむオフショットを披露し、話題となっている。メンバーは兵役遂行のため、2022年にグループ活動を一時休止。今年6月にSUGAが除隊し、メンバー全員が兵役を終えた。J-HOPEは「BTS!!」というコメントとともに、浜辺で7人、横並びになって笑顔の写真を投稿。水遊びをしたり、夕日